Росія наказала залишити Москву частині співробітників посольства США

Російська влада заявила, що повідомила співробітників посольства США, які перебувають у Москві понад три роки, в обов'язковому порядку вилетіти додому до 31 січня.

Про це пише Reuters, повідомляє "Європейська правда".

У МЗС РФ заявили, що це рішення є кроком у відповідь на рішення США обмежити терміни перебування російських дипломатів.

"Ми маємо намір відповісти відповідним чином. Співробітники посольства США, які перебувають у Москві понад три роки, мають залишити Росію до 31 січня", - заявила на брифінгу речниця МЗС РФ Марія Захарова.

Посол Росії в США заявив минулого тижня, що 27 російських дипломатів та їхні сім'ї були вислані зі США і поїдуть 30 січня.

Подальше скорочення штату посольства США в Москві чинитиме тиск на діяльність диппредставництва, яку Вашингтон уже охарактеризував як близьку до "тимчасової присутності".

За словами Вашингтона, посольство є останньою оперативною місією США в Росії після закриття консульств у Владивостоці та Єкатеринбурзі, а від початку 2017 року його штат скоротився до 120 осіб із 1200 осіб.

Нагадаємо, у липні США оголосили про звільнення 182 співробітників у дипломатичних представництвах в Росії внаслідок рішення Кремля заборонити наймати на роботу в посольства США громадян Росії або третіх країн.

У квітні США ввели масштабні санкції проти Росії і оголосили, що висилають 10 російських дипломатів у відповідь на втручання Росії у вибори, кібератаки, порушення прав людини і окупацію Криму.

У відповідь Росія оголосила, що застосовує санкції до восьми урядовців США, висилає 10 американських дипломатів і накладає суворі обмеження на персонал в посольстві США.

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