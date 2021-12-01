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Укр / Рус
Укр / Рус

Россия приказала покинуть Москву части сотрудников посольства США

Среда, 1 декабря 2021, 13:18

Российские власти заявили, что сообщили находящимся в Москве более трех лет сотрудникам посольства США, что они должны в обязательном порядке вылететь домой до 31 января.

Об этом пишет Reuters, сообщает "Европейская правда".

В МИД РФ заявили, что это решение является ответным шагом на решение США ограничить сроки пребывания российских дипломатов.

"Мы намерены ответить соответствующим образом. Сотрудники посольства США, находящиеся в Москве более трех лет, должны покинуть Россию до 31 января", - заявила на брифинге пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова.

Посол России в США заявил на прошлой неделе, что 27 российских дипломатов и их семьи были отправлены из США и уедут 30 января.

Дальнейшее сокращение штата посольства США в Москве будет оказывать давление на деятельность диппредставительства, которую Вашингтон уже охарактеризовал как близкую к "временному присутствию".

По словам Вашингтона, посольство является последней оперативной миссией США в России после закрытия консульств во Владивостоке и Екатеринбурге, а с начала 2017 года его штат сократился до 120 человек с 1200.

Напомним, в июле США объявили об увольнении 182 сотрудников в дипломатических представительствах в России в результате решения Кремля запретить нанимать на работу в посольство США граждан России или третьих стран.

В апреле США ввели масштабные санкции против России и объявили, что высылают 10 российских дипломатов в ответ на вмешательство России в выборы, кибератаки, нарушения прав человека и оккупацию Крыма.

В ответ Россия объявила, что применяет санкции к восьми чиновникам США, высылает 10 американских дипломатов и налагает строгие ограничения на персонал в посольстве США.

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