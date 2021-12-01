Єврокомісія запропонувала країнам ЄС щоденно переглядати умови подорожей через "Омікрон"

Європейська комісія запропонувала країнам ЄС скоординований підхід до вирішення проблем, пов'язаних із новою хвилею COVID-19 цієї осені та появою нового варіанту "Омікрон".

Про це йдеться у заяві на сайті ЄК, повідомляє "Європейська правда".

"Кількість хворих швидко зростає, а лікарні знову зазнають тиску, що потребує невідкладних і рішучих дій. Нова потенційна загроза від варіанту "Омікрон" посилює ці побоювання та наголошує на важливості боротьби з пандемією для просування до довгострокової безпеки здоров'я як у ЄС, так і в усьому світі", - йдеться у заяві.

Зазначається, що ЄС і держави-члени повинні щодня переглядати правила, які стосуються основних обмежень на поїздки, і мають бути готові запровадити всі необхідні заходи контролю.

Держави-члени також повинні впровадити переглянутий підхід до вільного переміщення зі стандартним 9-місячним терміном дії цифрового COVID-сертифіката ЄС.

Країнам ЄС рекомендується провести оновлені кампанії, націлені на невакцинованих людей у ​​всіх відповідних вікових групах для вирішення проблеми нерішучості щодо вакцинації.

Також наголошується на необхідності швидко запропонувати бустерні дози для підтримки високих рівнів захисту від вірусу, починаючи з найбільш уразливих груп.

Нагадаємо, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн висловилася за початок дискусій про запровадження обов'язкової вакцинації від коронавірусу в Європейському союзу.

Як відомо, Австрія з першою з країн Європи заявила про намір зробити щеплення від коронавірусу обов’язковим для всього населення з 1 лютого.

Читайте детальніше: Вакцинуйся або плати: як Австрія першою в ЄС впроваджуватиме обов'язкове щеплення

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