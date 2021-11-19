Австрія першою в Європі зробить щеплення від коронавірусу обов’язковим для всього населення

Уряд Австрії, всупереч попереднім запевненням, оголосив про запровадження в країні загального локдауну на 20 днів, починаючи з понеділка 22 листопада, та анонсував запровадження обов’язкової вакцинації від коронавірусу з 1 лютого, що може зробити її першою країною Європи, яка пішла на такий крок.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Kurier.

У четвер Австрія, населення якої складає близько 9 млн, вперше зареєструвала понад 15 тисяч заражень коронавірусом за добу, два регіони - Верхня Австрія і Зальцбург - вже тоді анонсували жорсткий локдаун з понеділка. Показник п’ятниці - 15 809 нових заражень - знову став рекордним.

Загальний локдаун почнеться з понеділка, 22 листопада, і триватиме максимум 20 днів. Обмеження будуть стосуватися усіх жителів країни однаково, а з 12 грудня знову застосовуватимуть правило 2-G (допуск з сертифікатом про щеплення або перенесену хворобу). Першу проміжну оцінку ситуації робитимуть через 10 днів.

Перед цим канцлер Александр Шалленберг неодноразово виключав імовірність локдауну для вакцинованих.

"Проявіть відповідальність, зменшіть кількість контактів - на щонайменш 20 днів. Тоді ми зможемо святкувати Різдво разом", - закликав канцлер.

Міністр охорони здоров’я Вольфганг Мюкштайн сказав, що вже діюче обмеження 2-G сповільнило темпи поширення вірусу, але цього виявилось недостатньо, та вибачився за прорахунки уряду. Він додав, що зараз локдаун єдиним ефективним способом збити хвилю епідемії.

Школи продовжать працювати в очному режимі, але з вимогою носити маски. Усім, для кого це можливо, рекомендують перейти на дистанційну роботу.

Також оголосили, що з 1 лютого 2022 року щеплення від коронавірусу стане обов’язковим. Тривалий час в Австрії був політичний консенсус, що загального зобов’язання вакцинуватися запроваджувати не варто. Зараз в Австрії повністю щеплені від коронавірусу близько 65% дорослого населення. Це суттєво більше, ніж в деяких східних країнах-членах ЄС, але менше, ніж у Західній Європі.

"Зараз ми повинні подивитися в очі реальності. Забагато політичних гравців у цій країні виступають проти щеплення. Наслідок цього - перевантажені реанімації і страждання людей", - заявив канцлер.

Деталі загального обов’язку вакцинуватися, яке ще потрібно оформити юридично, поки невідомі. Федеральний канцлер допустив, що відмова від щеплення буде вважатися адміністративним правопорушенням з відповідним покаранням. Александр Шалленберг зазначив також, що для людей, які мають медичні протипоказання для щеплення, зроблять виняток.

На запитання про те, як уряд збирається юридично обґрунтувати своє рішення, Шалленберг відповів, що не турбується про це, та нагадав, що вакцинація від віспи теж була обов’язковою.

Також повідомляється, що підсилюючу дозу щеплення рекомендуватимуть робити вже на 4-й місяць після завершення попереднього курсу вакцинації, незалежно від того, якою була перша вакцина.