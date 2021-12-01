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Еврокомиссия предложила странам ЕС ежедневно пересматривать условия поездок из-за "Омикрона"

Среда, 1 декабря 2021, 14:59

Европейская комиссия предложила странам ЕС скоординированный подход к решению проблем, связанных с новой волной COVID-19 во многих странах этой осенью и появлением нового варианта "Омикрон".

Об этом говорится в заявлении на сайте ЕК, сообщает "Европейская правда".

"Число заболевших быстро растет, а больницы вновь испытывают давление, что требует неотложных и решительных действий. Новая потенциальная угроза от варианта "Омикрон" усиливает эти опасения и подчеркивает важность борьбы с пандемией для продвижения к долгосрочной безопасности здоровья как в ЕС, так и во всем мире", - говорится в заявлении.

Отмечается, что ЕС и государства-члены должны ежедневно пересматривать правила, касающиеся основных ограничений на поездки и должны быть готовы ввести все необходимые меры контроля.

Государства-члены также должны внедрить пересмотренный подход к свободному перемещению со стандартным 9-месячным сроком действия цифрового COVID-сертификата ЕС.

Странам ЕС рекомендуется провести обновленные кампании, нацеленные на невакцинированных людей во всех подходящих возрастных группах, для решения проблемы нерешительности в отношении вакцинации.

Также подчеркивается необходимость быстро ввести бустерные дозы для поддержания высоких уровней защиты от вируса, начиная с наиболее уязвимых групп.

Напомним, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен высказалась за начало дискуссий о введении обязательной вакцинации от коронавируса в Европейском Союзе.

Австрия из первой из стран Европы заявила о намерении сделать прививку от коронавируса обязательной для всего населения с 1 февраля.

Читайте подробнее: Вакцинируйся или плати: как Австрия первой в ЕС будет внедрять обязательную вакцинацию

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