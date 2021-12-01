У Литві пропонують на місяць продовжити надзвичайний стан на кордоні з Білоруссю

Міністерство внутрішніх справ Литви пропонує ще на місяць продовжити надзвичайний стан на кордоні з Білоруссю через міграційну кризу.

Про це пише Delfi, повідомляє "Європейська правда".

Згідно з проєктом, надзвичайний стан на ділянці 10 кілометрів від кордону та у місцях проживання мігрантів діятиме до 24 години 9 січня 2022 року. Відповідно до прийнятої раніше постанови Сейму Литви, НС введено до 9 грудня.

Міністр внутрішніх справ Агне Білотайте заявила, що попри зменшення кількості спроб незаконного перетину білорусько-литовського кордону є підстави для продовження дії режиму НС.

За її словами, ситуація не покращала, оскільки кількість мігрантів у Білорусі не змінилася, як і ситуація на кордоні з Польщею.

"Вважаємо, що ситуація не покращилася, тому що від 7 до 15 тисяч мігрантів все ще перебувають у Білорусі і ще не повернулися до країн походження. Ми бачимо ситуацію між білоруським і польським кордонами - напруженість, звичайно, не спадає", - сказала Білотайте.

За словами міністра, наразі наголошуються й на інших ризиках, які роблять доцільним продовження режиму надзвичайного стану. "Ми також спостерігаємо нові тенденції, які вказують на спроби подолати концертину чи паркан, в яких можуть бути причетні білоруські посадові особи, а також ризики вторинної міграції", - сказала вона.

Нагадаємо, Європейська комісія запропонувала вжити тимчасові правові та практичні заходи для Польщі, Литви і Латвії, щоб допомогти державам впоратися з міграційною кризою.

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди.