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В Литве предлагают на месяц продлить чрезвычайное положение на границе с Беларусью

Среда, 1 декабря 2021, 17:44

Министерство внутренних дел Литвы предлагает еще на месяц продлить чрезвычайное положение на границе с Беларусью из-за миграционного кризиса.

Об этом пишет Delfi, сообщает "Европейская правда".

Согласно проекту, чрезвычайное положение на участке 10 километров от границы и в местах проживания мигрантов будет действовать до 24:00 9 января 2022 года. Согласно принятому ранее постановлению Сейма Литвы, ЧС введено до 9 декабря.

Министр внутренних дел Агне Билотайте заявила, что, несмотря на уменьшение количества попыток незаконного пересечения белорусско-литовской границы, есть основания для продолжения действия режима ЧС.

По ее словам, ситуация не улучшилась, поскольку количество мигрантов в Беларуси не изменилось, как и ситуация на границе с Польшей.

"Считаем, что ситуация не улучшилась, потому что от 7 до 15 тысяч мигрантов все еще находятся в Беларуси и еще не вернулись в страны происхождения. Мы видим ситуацию между белорусской и польской границами - напряженность, конечно, не спадает", - сказала Белотайте.

По словам министра, сейчас отмечаются и другие риски, которые делают целесообразным продление режима чрезвычайного положения. "Мы также наблюдаем новые тенденции, указывающие на попытки преодолеть концерт или забор, в которых могут быть причастны белорусские должностные лица, а также риски вторичной миграции", - сказала она.

Напомним, Европейская комиссия предложила принять временные правовые и практические меры для Польши, Литвы и Латвии, чтобы помочь государствам справиться с миграционным кризисом.

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Литва Беларусь шантаж мигрантами
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