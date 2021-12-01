Естонія відправила військових до Польщі для охорони кордону з Білоруссю

Естонський військовий контингент 1 грудня вирушив у Польщу для підтримки у боротьбі з нелегальною міграцією з Білорусі.

Про це йдеться у заяві Міноборони Естонії, повідомляє "Європейська правда".

До складу естонського контингенту, що налічує близько 70 осіб, входять інженери, розвідники та військові кореспонденти. Ядро підрозділу сформоване довкола інженерного взводу, до складу якого також включили близько 20 резервістів-добровольців.

До зони відповідальності естонського інженерного взводу входить ділянка польсько-білоруського кордону завдовжки кілька десятків кілометрів.

Військовослужбовці займуться лагодженням прикордонної інфраструктури і в разі потреби збудують нові загородження.

Підрозділу належить взаємодіяти з 18-ю механізованою дивізією збройних сил Польщі, що дозволить вивільнити сили поляків для дій безпосередньо на кордоні.

Естонський контингент розгорнеться у своїй операційній зоні 2 грудня.

Раніше в Естонії розпочали будівництво тимчасових прикордонних загороджень на східному кордоні країни з Росією.

Нагадаємо, Польща заявила про стрілянину з пневматичної зброї по ліхтарях вздовж лінії кордону з території Білорусі та через цей інцидент викликає військового аташе.