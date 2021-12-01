Эстония отправила военных в Польшу для охраны границы с Беларусью
Среда, 1 декабря 2021, 18:06
Эстонский военный контингент 1 декабря отправился в Польше для оказания поддержки в борьбе с нелегальной миграцией из Беларуси.
Об этом говорится в заявлении Минобороны Эстонии, сообщает "Европейская правда".
В состав эстонского контингента, насчитывающего около 70 человек, входят инженеры, разведчики и военные корреспонденты. Ядро подразделения сформировано вокруг инженерного взвода, в состав которого также включили около 20 резервистов-добровольцев.
В зону ответственности эстонского инженерного взвода входит участок польско-белорусской границы длиной в несколько десятков километров.
Военнослужащие займутся починкой приграничной инфраструктуры и в случае необходимости построят новые заграждения.
Подразделению предстоит взаимодействовать с 18-й механизированной дивизией вооруженных сил Польши, что позволит высвободить силы поляков для действий непосредственно на границе.
Эстонский контингент развернется в своей операционной зоне 2 декабря.
Ранее в Эстонии приступили к строительству временных пограничных заграждений на восточной границе страны с Россией.
Напомним, Польша заявила о стрельбе из пневматического оружия по осветительным мачтам вдоль линии границы с территории Беларуси и из-за этого инцидента вызывает военного атташе.