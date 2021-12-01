Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Эстония отправила военных в Польшу для охраны границы с Беларусью

фото
Среда, 1 декабря 2021, 18:06

Эстонский военный контингент 1 декабря отправился в Польше для оказания поддержки в борьбе с нелегальной миграцией из Беларуси.

Об этом  говорится в заявлении Минобороны Эстонии, сообщает "Европейская правда".

В состав эстонского контингента, насчитывающего около 70 человек, входят инженеры, разведчики и военные корреспонденты. Ядро подразделения сформировано вокруг инженерного взвода, в состав которого также включили около 20 резервистов-добровольцев.

 

В зону ответственности эстонского инженерного взвода входит участок польско-белорусской границы длиной в несколько десятков километров.

Военнослужащие займутся починкой приграничной инфраструктуры и в случае необходимости построят новые заграждения.

 

Подразделению предстоит взаимодействовать с 18-й механизированной дивизией вооруженных сил Польши, что позволит высвободить силы поляков для действий непосредственно на границе.

Эстонский контингент развернется в своей операционной зоне 2 декабря.

Ранее в Эстонии приступили к строительству временных пограничных заграждений на восточной границе страны с Россией.

Напомним, Польша заявила о стрельбе из пневматического оружия по осветительным мачтам вдоль линии границы с территории Беларуси и из-за этого инцидента вызывает военного атташе.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
шантаж мигрантами Эстония Польша
powered by lun.ua

Статьи

Страна без олигархов: как Польше удалось избежать союза крупного бизнеса и власти

Особенности польской приватизации не позволили появиться мощным олигархам, как это было в соседних странах. Как это удалось и нет ли у этого пути своих недостатков? (укр.)
1 декабря 2021 — Стефан Сенковский, Мацей Балтовский, "Новая Польша"

CBAM по экспорту: что такое "углеродный налог" ЕС и чем он грозит Украине

Климатические инициативы Евросоюза ударят по самому болезненному: торговле между Украиной и ЕС. Что в такой ситуации следует делать Киеву? (укр.)
1 декабря 2021 — Андрей Андрусевич, Алексей Хабатюк

Меркель не только с Путиным: где канцлер Германии боролась с диктатурой, а где шла на уступки

Какими были отношения Ангелы Меркель с диктаторами ХХ века? ЕвроПравда публикует в сокращенном виде одну из глав новой биографии канцлера (укр.)
30 ноября 2021 — Кэти Мартон