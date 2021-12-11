Генсек НАТО отверг требование России по поводу нечленства Украины в Альянсе

Никто кроме Украины не может решать, хочет ли она быть членом НАТО, несмотря на позицию России.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе в пятницу.

Он комментировал призыв России к НАТО отменить обещание в 2008 году членства Украины в Альянсе.

"Мы не можем согласиться с тем, что Россия пытается восстановить систему, где большие государства, такие как Россия, имеют сферы влияния, где они могут контролировать или решать, что могут делать другие члены. Следовательно, это краткий ответ.

Мы собираемся сесть, поговорить с Россией, но не идти на компромисс по поводу права каждой нации в Европе выбирать свой путь", - заявил Столтенберг.

Он добавил, что решение относительно отношений НАТО с Украиной будут принимать 30 союзников НАТО и Украина и никто другой.

Как сообщалось, 7 декабря прошли переговоры президентов РФ и США. На них Путин выдвинул новое требование, выполнение которого должно оставить Украину вне НАТО. Впрочем, пока у него нет согласия Запада на ето.

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