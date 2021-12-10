РФ вимагає від НАТО офіційно скасувати обіцянку щодо членства України

Російська Федерація вимагає від НАТО офіційно відкликати обіцянку про можливе членство України, яка була озвучена на саміті 2008 року у Бухаресті.

Про це йдеться у заяві на сайті МЗС РФ, повідомляє "Європейська правда".

"У корінних інтересах європейської безпеки необхідно офіційно дезавуювати рішення Бухарестського саміту НАТО 2008 р. про те, що "Україна та Грузія стануть членами НАТО", як таке, що суперечить зобов'язанню лідерів усіх держав-учасниць ОБСЄ – "не зміцнювати свою безпеку за рахунок безпеки інших", - йдеться у заяві.

Кремль також наполягає на юридичному закріпленні домовленості про нерозміщення США та іншими країнами НАТО ударних систем озброєнь, які "створюють загрозу Російській Федерації, на території сусідніх із нею країн, що як входять, так і не входять до Північноатлантичного альянсу".

Крім того, Москва вимагає відведення районів оперативних навчань на узгоджену відстань від лінії зіткнення Росія-НАТО; погодження граничної дистанції зближення бойових кораблів та літаків для запобігання небезпечній військовій діяльності, насамперед – у балтійському та чорноморському регіонах; відновлення регулярного діалогу між оборонними відомствами по лінії Росія-США та Росія-НАТО.

Нагадаємо, радник президента США Джейк Салліван раніше запевнив, що Джо Байден не робив жодних поступок чи зобов’язань у відповідь на вимогу Путіна не приймати Україну й інших сусідів РФ до Альянсу, та наполягав, що суверенні держави можуть вільно обирати, з ким вступати в альянси.

Втім, Білий дім дав згоду на переговори з командою Путіна про те, як зняти стурбованість РФ у зв'язку з можливим приєднанням України до Альянсу.

Детальніше про те, що стоїть за погрозами РФ напасти на Україну - у новому відео від ЄвроПравди.

Про переговори президентів США та РФ, головною темою яких була Україна, читайте у статті: Нова вимога Путіна: головне на переговорах лідерів США та РФ.

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