Човникова дипломатія Байдена: де ховаються ризики для України

Після тижня переговорів Джозефа Байдена з Путіним, лідерами Західної Європи, "східним флангом НАТО" та президентом Зеленським вже можна зробити, нехай обережні, але важливі для України висновки.

Про загрози, з якими дуже скоро може стикнутися Україна, у тому числі у переговорах щодо Донбасу, читайте в статті Марії Золкіної та Петра Бурковського з фонду "Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва" Нормандія від Байдена: що змінить та чим загрожує вхід США до переговорів по Донбасу.

Протягом останніх місяців Росія системно підвищувала ставки. Кремлю потрібен новий порядок розподілу "сфер впливу", передовсім у Європі. А перед відеозустріччю з Байденом лідер РФ перестав приховувати цю вимогу.

Щоб досягти мети, Путін діє звичними для нього методами, що межують із шантажем (від російських військ на кордоні з Україною до газового важеля). Та й сама зустріч із Байденом вдруге за рік відбувається фактично під примусом з Кремля. Ба більше, це доводить, що тактика Путіна є успішною: він вимагає уваги – і з ним рахуються.

Найгучніша вимога Кремля – щоби Захід дав Росії гарантії, що Україна не стане членом НАТО.

У Москві чудово розуміють, що подібні вимоги ніколи офіційно не будуть задоволені. Втім, почати обговорювати це з Росією Захід цілком може. І Росія, схоже, цього добилася.

Адміністрації Байдена і Путіна вирішують продовжувати діалог, Байден починає готувати міжнародні консультації за участю Росії з питань, які останню "хвилюють". В тому числі про безпеку в Європі. А отже – про майбутнє НАТО.

Сама по собі розмова Байдена з Путіним, яка відбулася 7 грудня, не була "зрадою" для Києва, здачі інтересів України на цих переговорах не сталося. Навпаки, США продемонстрували Росії: без деескалації з її боку жодного діалогу далі не буде.

Ця вимога США є безальтернативною. Так само безальтернативною є відмова фіксувати зобов’язання ніколи не брати Україну до НАТО.

На тлі діалогу, що розгортатиметься між Заходом і Москвою, Україна не отримає поки що ані додаткових озброєнь, ані превентивних санкцій проти Росії у вигляді санкцій.

З іншого боку, у НАТО зростає невдоволення реакцією США на погрози Росії. Україні варто цим скористатися, щоб завдяки консультаціям у різних форматах обов’язково стати частиною подібних переговорів.

Щодо ситуації на Донбасі, про що також говорили Байден і Путін, то Білий дім офіційно підтримує збереження Нормандського формату, але водночас натякає на більшу залученість Штатів до врегулювання.

Україна має виставити чіткі умови долучення американців до переговорів.

Більше висновків після тижня човникової дипломатії Байдена і про приховану небезпеку читайте в матеріалі Марії Золкіної та Петра Бурковського Нормандія від Байдена: що змінить та чим загрожує вхід США до переговорів по Донбасу.