Трюдо повідомив, що приїде на Саміт миру у Швейцарії

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що братиме участь у Саміті миру в Швейцарії в червні.

Про це він розповів у Twitter (Х), повідомляє "Європейська правда".

За його словами, він із нетерпінням чекає можливості приєднатися до інших світових лідерів для просування спільної мети – справедливого й тривалого миру в Україні.

The First Peace Summit for Ukraine is in June — and Canada will be there.



I look forward to joining other world leaders to advance our shared goal of just and lasting peace for Ukraine.

