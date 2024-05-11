Трюдо повідомив, що приїде на Саміт миру у Швейцарії

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що братиме участь у Саміті миру в Швейцарії в червні.

Про це він розповів у Twitter (Х), повідомляє "Європейська правда".

За його словами, він із нетерпінням чекає можливості приєднатися до інших світових лідерів для просування спільної мети – справедливого й тривалого миру в Україні.

The First Peace Summit for Ukraine is in June — and Canada will be there.



I look forward to joining other world leaders to advance our shared goal of just and lasting peace for Ukraine. Реклама: May 11, 2024

"Перший мирний саміт для України відбудеться в червні, і Канада там буде", – зазначив Трюдо.

Раніше президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо провели телефонну розмову, центральною темою у якій був майбутній саміт у Швейцарії та робота над поверненням українських дітей, вивезених до РФ.

Днями глава Євроради Шарль Мішель 9 травня провів телефонну розмову з Володимиром Зеленським, у якій підтвердив свою участь у Саміті миру в Швейцарії в червні.

Перед цим Зеленський говорив з президентом Польщі Анджеєм Дудою, він підтвердив, що приїде на саміт миру у Швейцарії.

Глобальний саміт миру відбудеться 15-16 червня у швейцарському Бюргенштоку. На нього Швейцарія запросила понад 160 країн і міжнародних організацій, але не Росію.