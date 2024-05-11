Трамп заперечив, що розглядає кандидатуру Гейлі на посаду віцепрезидента

Майбутній кандидат в президенти США від республіканців Дональд Трамп заявив, що не розглядає кандидатуру Ніккі Гейлі на посаду віцепрезидента.

Як пише "Європейська правда", про це він написав на своїй сторінці в соцмережі Truth Social, повідомляє Reuters.

Його заяві передувала публікація у виданні Axios, де йшлося, що близькі до кампаній обох кандидатів республіканці вважають, що примирення Трампа та Гейлі в їхніх обопільних інтересах.

"Ніккі Гейлі не розглядається на посаду віцепрезидента, але я бажаю їй успіху!", – зазначив Трамп.

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У матеріалі Axios також йшлося, що наразі Трамп намагається компенсувати відставання у зборі коштів від президента Джо Байдена і кандидата від демократів, а також оплатити судові витрати. Водночас Гейлі має гарні зв'язки з донорами, які з обережністю ставляться до експрезидента.

Раніше Гейлі заявляла, що не зацікавлена стати віцепрезиденткою в команді Трампа.

Водночас нещодавно ЗМІ повідомили, що одним з ймовірних кандидатів на посаду віцепрезидента у Дональда Трампа є губернатор Північної Дакоти Даг Бергам.

Нагадаємо, у січні Трамп заявляв, що в нього вже є кандидат на посаду віцепрезидента. За його словами, люди не будуть "настільки здивовані" його вибором партнера у передвиборчих перегонах.