Челночная дипломатия Байдена: где кроются риски для Украины

После недели переговоров президента США Джо Байдена с Путиным, лидерами Западной Европы, "восточным флангом НАТО" и президентом Зеленским уже можно сделать пусть осторожные, но важные для Украины выводы.

Об угрозах, с которыми очень скоро может столкнуться Украина, в том числе в переговорах по Донбассу, читайте в статье Марии Золкиной и Петра Бурковского из фонда "Демократические инициативы имени Илька Кучерива" Нормандия от Байдена: что изменит и чем грозит вход США в переговоры по Донбассу.

В последние месяцы Россия системно поднимала ставки. Кремлю требуется новый порядок распределения "сфер влияния", прежде всего в Европе. А перед видеовстречей с Байденом лидер РФ перестал скрывать это требование.

Чтобы достичь цели, Путин действует привычными для него граничащими с шантажом методами (от российских войск на границе с Украиной до газового рычага). Да и сама встреча с Байденом во второй раз за год происходит фактически по принуждению из Кремля. Более того, это доказывает, что тактика Путина успешна: он требует внимания – и с ним считаются.

Самое громкое требование Кремля – чтобы Запад дал России гарантии, что Украина не станет членом НАТО.

В Москве прекрасно понимают, что подобные требования никогда официально не будут удовлетворены. Впрочем, начать обсуждать это с Россией Запад вполне может. И Россия, похоже, этого добилась.

Администрации Байдена и Путина решают продолжать диалог, Байден начинает готовить международные консультации с участием России по вопросам, которые волнуют последнюю. В том числе о безопасности в Европе. А значит – о будущем НАТО.

Сам по себе разговор Байдена с Путиным, состоявшийся 7 декабря, не был "зрадой" для Киева, сдачи интересов Украины на этих переговорах не произошло. Напротив, США показали России: без деэскалации с ее стороны никакого диалога дальше не будет.

Это требование США безальтернативно. Таким же безальтернативным является отказ фиксировать обязательства никогда не брать Украину в НАТО.

На фоне разворачивающегося диалога между Западом и Москвой Украина не получит пока ни дополнительных вооружений, ни превентивных санкций против России в виде санкций.

С другой стороны, в НАТО растет недовольство реакцией США на угрозы России. Украине следует этим воспользоваться, чтобы благодаря консультациям в разных форматах обязательно стать частью подобных переговоров.

По ситуации на Донбассе, о чем также говорили Байден и Путин, Белый дом официально поддерживает сохранение Нормандского формата, но одновременно намекает на большую вовлеченность Штатов в урегулирование.

Украина должна выставить четкие условия привлечения американцев к переговорам.

Больше выводов после недели челночной дипломатии Байдена и о скрытой опасности читайте в материале Марии Золкиной и Петра Бурковского Нормандия от Байдена: что изменит и чем грозит вход США в переговоры по Донбассу.