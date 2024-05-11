Axios: Трамп розглядає кандидатуру Гейлі на посаду віцепрезидента

Майбутній кандидат в президенти США від республіканців Дональд Трамп активно розглядає кандидатуру Ніккі Гейлі на посаду віцепрезидента.



Як пише "Європейська правда", про це Axios на умовах анонімності повідомили два поінформовані джерела.

У матеріалі йдеться, що близькі до кампаній обох кандидатів республіканці вважають, що примирення Трампа та Гейлі в їхніх обопільних інтересах попри запеклу боротьбу між ними на праймериз та розбіжності в поглядах на деякі важливі питання.

Наразі Трамп намагається компенсувати відставання у зборі коштів від президента Джо Байдена і кандидата від демократів, а також оплатити судові витрати. Водночас Гейлі має гарні зв'язки з донорами, які з обережністю ставляться до експрезидента.

Реклама:

Примирення з Гейлі, яка була за його перебування в Білому домі була послом в ООН, також може допомогти Трампу залучити частину республіканців з вищою освітою, які голосували за неї на праймериз навіть після того, як вона вибула з гонки, зазначає видання.

Зі свого боку, якщо Гейлі продовжить утримуватися від підтримки Трампа, а той програє на президентських виборах, значна частина консервативної бази республіканців може звинуватити її у поразці, що може поставити під загрозу її майбутню президентську кампанію або її майбутнє в політиці, аналізує Axios.

За даними видання, деякі республіканські донори тиснуть на Гейлі, щоб вона зробила перший крок до єдності. Втім, деякі люди, що наближені до Трампа, виступають категорично проти Гейлі, зважаючи на її яструбину позицію щодо зовнішньої політики, йдеться в публікації.

Раніше Байден закликав прихильників колишьої конкурентки Трампа на праймериз Ніккі Гейлі підтримати його на виборах.

Перед цим Гейлі заявляла, що не зацікавлена стати віцепрезиденткою в команді Трампа.

Читайте також: Ніккі Гейлі, головна суперниця Трампа. Розповідаємо про кандидатку, успіх якої вигідний Україні