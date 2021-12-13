Засудженого за корупцію ексглаву МВС Франції посадили до в’язниці

Клода Геана, колишнього міністра внутрішніх справ Франції, який працював за президентства Ніколя Саркозі, посадили до в’язниці за вироком 2017 року.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Le Figaro.

Клод Геан був ув'язнений у понеділок, 13 грудня вранці на підставі його засудження у 2017 році до двох років позбавлення волі у справі про грошові премії міністерства внутрішніх справ, повідомив його адвокат Філіп Буше Ель Гозі.

Геан оскаржив вирок відразу після його винесення.

На початку листопада Паризький апеляційний суд скасував рішення про його умовно-дострокове звільнення, вважаючи, що Клод Геан не здійснив необхідних платежів для сплати штрафу та збитків, які він спричинив.

Справа проти Геана пов'язана з періодом початку 2000-х років, коли Ніколя Саркозі був міністром внутрішніх справ, а Геан – головою його кабінету. Тоді кілька членів кабінету Саркозі щомісяця платили собі готівкою премії, призначені для покриття витрат поліції.

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