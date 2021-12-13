Осужденного за коррупцию экс-главу МВД Франции посадили в тюрьму

Клода Геана, бывшего министра внутренних дел Франции, работавшего при президентстве Николя Саркози, посадили в тюрьму по приговору 2017 года.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Le Figaro.

Клод Геан был заключен в понедельник, 13 декабря утром на основании его приговора в 2017 году к двум годам лишения свободы по делу о денежных премиях министерства внутренних дел, сообщил его адвокат Филипп Буше Эль Гози.

Геан обжаловал приговор сразу после его вынесения.

В начале ноября Парижский апелляционный суд отменил решение об его условно-досрочном освобождении, считая, что Клод Геан не осуществил необходимые платежи для уплаты штрафа и ущерба, которые он нанес.

Дело против Геана связано с периодом начала 2000-х годов, когда Николя Саркози был министром внутренних дел, а Геан – главой его кабинета. Тогда несколько членов кабинета Саркози ежемесячно платили себе наличными премиями, предназначенными для покрытия расходов полиции.

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