Чоловіка Тихановської засудили до 18 років в’язниці

Ув’язненого кандидата у президенти Білорусі, відеоблогера Сергія Тихановського - дружина якого Світлана пішла на вибори замість нього - засудили до 18 років позбавлення волі.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє білоруська редакція "Радіо Свобода".

Суд проходив у Гомелі. Сергія Тихановського судили одночасно ще з п’ятьома людьми, яких вважають політв’язнями.

Тихановському висунули звинувачення за ч. 1 статті 293 - організація масових безладів, ч. 3 ст. 130 - розпалювання соціальної ворожнечі, ч. 2 ст. 191 - перешкоди для роботи ЦВК, ч. 1 ст. 342 - організація дій, що грубо порушують громадський порядок.

Процес проходив за закритими дверима з 24 червня, майже п’ять місяців.

У підсумку Тихановському присудили 18 років позбавлення волі, решті п’ятьом - від 14 од 16 років позбавлення волі.

Формально вироки можливо оскаржити у Верховному суді протягом 10 днів.

"Сам факт існування цих людей для режиму Лукашенка є злочином. Їх репресують за прагнення жити у вільній Білорусі. Диктатор публічно мститься своїм найсильнішим опонентам. Ховаючи політв’язнів на закритих судах, він сподівається, що зможе продовжувати репресії у тиші. Але увесь світ дивитися. Ми не зупинимось", - відреагувала Світлана Тихановська.

My husband, Siarhei Tsikhanouski, is sentenced to 18 years in prison. The dictator publicly takes revenge on his strongest opponents. While hiding the political prisoners in closed trials, he hopes to continue repressions in silence. But the whole world watches. We won't stop. ✊ pic.twitter.com/hdnHj8y6HZ