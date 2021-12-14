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Чоловіка Тихановської засудили до 18 років в’язниці

Вівторок, 14 грудня 2021, 14:04

Ув’язненого кандидата у президенти Білорусі, відеоблогера Сергія Тихановського - дружина якого Світлана пішла на вибори замість нього - засудили до 18 років позбавлення волі.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє білоруська редакція "Радіо Свобода".

Суд проходив у Гомелі. Сергія Тихановського судили одночасно ще з п’ятьома людьми, яких вважають політв’язнями.

Тихановському висунули звинувачення за ч. 1 статті 293 - організація масових безладів, ч. 3 ст. 130 - розпалювання соціальної ворожнечі, ч. 2 ст. 191 - перешкоди для роботи ЦВК, ч. 1 ст. 342 - організація дій, що грубо порушують громадський порядок.  

Процес проходив за закритими дверима з 24 червня, майже п’ять місяців.  

У підсумку Тихановському присудили 18 років позбавлення волі, решті п’ятьом - від 14 од 16 років позбавлення волі. 

Формально вироки можливо оскаржити у Верховному суді протягом 10 днів. 

"Сам факт існування цих людей для режиму Лукашенка є злочином. Їх репресують за прагнення жити у вільній Білорусі. Диктатор публічно мститься своїм найсильнішим опонентам. Ховаючи політв’язнів на закритих судах, він сподівається, що зможе продовжувати репресії у тиші. Але увесь світ дивитися. Ми не зупинимось", - відреагувала Світлана Тихановська.

Нагадаємо, ще двох лідерів опозиції, Марію Колесникову та Максима Знака, засудили до 11 і 10 років колонії.

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Білорусь
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