Мужа Тихановской приговорили к 18 годам тюрьмы

Заключенного кандидата в президенты Беларуси, видеоблогера Сергея Тихановского - жена которого Светлана пошла на выборы вместо него - приговорили к 18 годам лишения свободы.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает белорусская редакция "Радио Свобода".

Суд проходил в Гомеле. Сергея Тихановского судили одновременно еще с пятью людьми, которых также считают политзаключенными.

Тихановскому предъявлены обвинения по ч. 1 статьи 293 – организация массовых беспорядков, ч.3 ст. 130 – разжигание социальной розни, ч. 2 ст. 191 – препятствия для работы ЦИК, ч.1 ст. 342 – организация действий, грубо нарушающих общественный порядок.

Процесс проходил за закрытыми дверями с 24 июня, почти пять месяцев.

В итоге Тихановскому присудили 18 лет лишения свободы, остальным пяти – от 14 от 16 лет лишения свободы.

Формально приговоры можно обжаловать в Верховном суде в течение 10 дней.

"Сам факт существования этих людей для режима Лукашенко является преступлением. Их репрессируют за стремление жить в свободной Беларуси. Диктатор публично мстит своим сильнейшим оппонентам. Скрывая политзаключенных на закрытых судах, он надеется, что сможет продолжать репрессии в тишине. Но весь мир смотреть. Мы не остановимся", - отреагировала Светлана Тихановская.

My husband, Siarhei Tsikhanouski, is sentenced to 18 years in prison. The dictator publicly takes revenge on his strongest opponents. While hiding the political prisoners in closed trials, he hopes to continue repressions in silence. But the whole world watches. We won't stop. ✊ pic.twitter.com/hdnHj8y6HZ