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Мужа Тихановской приговорили к 18 годам тюрьмы

Вторник, 14 декабря 2021, 14:04

Заключенного кандидата в президенты Беларуси, видеоблогера Сергея Тихановского - жена которого Светлана пошла на выборы вместо него - приговорили к 18 годам лишения свободы.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает белорусская редакция "Радио Свобода".

Суд проходил в Гомеле. Сергея Тихановского судили одновременно еще с пятью людьми, которых также считают политзаключенными.

Тихановскому предъявлены обвинения по ч. 1 статьи 293 – организация массовых беспорядков, ч.3 ст. 130 – разжигание социальной розни, ч. 2 ст. 191 – препятствия для работы ЦИК, ч.1 ст. 342 – организация действий, грубо нарушающих общественный порядок.

Процесс проходил за закрытыми дверями с 24 июня, почти пять месяцев.

В итоге Тихановскому присудили 18 лет лишения свободы, остальным пяти – от 14 от 16 лет лишения свободы.

Формально приговоры можно обжаловать в Верховном суде в течение 10 дней.

"Сам факт существования этих людей для режима Лукашенко является преступлением. Их репрессируют за стремление жить в свободной Беларуси. Диктатор публично мстит своим сильнейшим оппонентам. Скрывая политзаключенных на закрытых судах, он надеется, что сможет продолжать репрессии в тишине. Но весь мир смотреть. Мы не остановимся", - отреагировала Светлана Тихановская.

Напомним, еще двух лидеров оппозиции, Марию Колесникову и Максима Знака, приговорили к 11 и 10 годам колонии.

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