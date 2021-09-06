ЄС закликав Мінськ негайно звільнити засуджених Колесникову, Знака та решту політв’язнів

Євросоюз засудив вироки для соратників лідерки білоруської опозиції Світлани Тихановської - Марії Колесникової та Максима Знака, і закликав негайно звільнити їх та інших політв’язнів.

Відповідну заяву опублікував речник Європейської служби зовнішніх справ Петер Стано.

Він зауважив, що Марія Колесникова поруч зі Світланою Тихановською і Веронікою Цепкало стали символом білоруських протестів.

"У суді за закритими дверима її, разом із видатним юристом Максимом Знаком, судили за необґрунтованими звинуваченнями у підбурюванні до захоплення державної влади…

ЄС висловлює жаль з приводу того, що режим у Мінську продовжує кричуще порушувати права людини й основоположні свободи білоруського народу. ЄС також повторює свою вимогу негайно та безумовно звільнити усіх політв’язнів у Білорусі (нині - понад 650), включно з Колесниковою і Знаком, журналістів та усіх людей, що потрапили за ґрати за реалізацію своїх прав", - заявив Петер Стано.

Він додав, що ЄС продовжить зусилля для притягнення до відповідальності причетних до репресій у Білорусі.

Вирок Колесниковій і Знаку окремо засудили також низка країн ЄС.

Як повідомлялося, колишніх членів виборчого штабу Віктора Бабарики та членів президії Координаційної ради опозиції Марію Колесникову та Максима Знака засудили на 11 і 10 років колонії відповідно.

Суд у Мінську оголосив їх винними за трьома статтями Кримінального кодексу: змова з метою захоплення влади; заклик до дій, спрямованих на шкоду національній безпеці; створення екстремістського формування або керівництво ним.