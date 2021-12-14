Франція може посилити контроль на кордоні з Британією через "Омікрон"

Франція розглядає можливість посилення контролю для мандрівників, які приїжджають з Великої Британії, де швидко поширюється новий, більш заразний варіант коронавірусу "Омікрон".

Про це сказав речник французького уряду Габріель Атталь, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Що стосується Великої Британії, чинним правилом є демонстрація негативного результату тесту, не старішого 48 годин, щоб в'їхати до Франції", - сказав Атталь.

"Але ми шукаємо засоби для посилення правил, зараз над цим працюємо, і, думаю, найближчими днями маємо прийти до висновку", – додав він.

Принаймні одна людина померла у Сполученому Королівстві після зараження варіантом "Омікрон", заявив у понеділок прем'єр-міністр Борис Джонсон, що стало першою публічно підтвердженою смертю в усьому світі від нового штаму, який швидко поширюється.

Атталь сказав, що у Франції, яка зараз охоплена п’ятою хвилею COVID-19, що підживлюється в основному варіантом "Дельта", наразі було 133 підтверджених випадки зараження "Омікроном", вперше виявленим в Південній Африці, Ботсвані та Гонконгу наприкінці листопада.

Незважаючи на загрозу цього варіанту, він сказав, що на даному етапі не планується вживати нових обмежувальних заходів для стримування хвороби, додавши, що прискорення кампанії вакцинації проти COVID-19 є ключовою частиною стратегії французького уряду.

"Що стосується правил у Франції, то не планується їх змінювати (...) головне – продовжити кампанію вакцинації за допомогою підсилювальних щеплень", – сказав Атталь, додавши, що уряд, тим не менш, постійно контролює ситуацію.