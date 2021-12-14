Франция может усилить контроль на границе с Британией из-за "Омикрона"

Франция рассматривает возможность усиления контроля для путешественников, приезжающих из Великобритании, где быстро распространяется новый, более заразный вариант коронавируса "Омикрон".

Об этом сказал спикер французского правительства Габриэль Атталь, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Что касается Великобритании, действующим правилом является демонстрация негативного результата теста, не старше 48 часов, чтобы въехать во Францию", - сказал Атталь.

"Но мы ищем средства для усиления правил, сейчас над этим работаем, и, думаю, в ближайшие дни должны прийти к выводу", – добавил он.

По крайней мере, один человек умер в Соединенном Королевстве после заражения вариантом "Омикрон", заявил в понедельник премьер-министр Борис Джонсон, что стало первой публично подтвержденной смертью во всем мире от быстро распространяющегося нового штамма.

Атталь сказал, что во Франции, которая сейчас охвачена пятой волной COVID-19, подпитываемой в основном вариантом "Дельта", в настоящее время было 133 подтвержденных случая заражения "Омикроном", впервые обнаруженным в Южной Африке, Ботсване и Гонконге в конце ноября.

Несмотря на угрозу этого варианта, он сказал, что на данном этапе не планируется принимать новые ограничительные меры для сдерживания болезни, добавив, что ускорение кампании вакцинации против COVID-19 является ключевой частью стратегии французского правительства.

"Что касается правил во Франции, то не планируется их изменять (...) главное – продолжить кампанию вакцинации с помощью усилительных прививок", – сказал Атталь, добавив, что правительство тем не менее постоянно контролирует ситуацию.