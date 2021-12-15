ЄС допоможе Вірменії і Азербайджану в делімітації і демаркації кордонів

Брюссель надасть експертну та технічну допомогу в делімітації та демаркації кордону між Вірменією та Азербайджаном.

Про це йшлося під час зустрічі президента Європейської ради Шарля Мішеля з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим та прем’єром Вірменії Ніколом Пашиняном, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначається, під час зустрічі Алієв і Пашинян погодилися, що в контексті запланованого початку переговорів щодо делімітації та демаркації державного кордону між Вірменією та Азербайджаном необхідно буде зробити подальші відчутні кроки для зниження напруженості на місцях для створення сприятливої атмосфери для переговорів.

У свою чергу Шарль Мішель закликав і Єреван, і Баку активно діяти сумлінно та працювати в напрямку деескалації.

"Він підкреслив, що забезпечення належного дистанціювання сил є важливим елементом запобігання інцидентам. ЄС надасть експертну місію/консультативну групу для підтримки питань делімітації кордону та демаркації шляхом надання технічної допомоги обом країнам" - повідомили у Європейській раді.

Мішель також наголосив на важливості відновлення комунікаційної інфраструктури між Вірменією та Азербайджаном зокрема та Південним Кавказом у більш широкому плані.

Було погоджено продовжити відновлення залізничних ліній із відповідними механізмами прикордонного та митного контролю на основі принципу взаємності.

"ЄС готовий підтримувати розвиток зв’язків відповідно до свого економічного та інвестиційного плану. Запропонована економічна консультативна платформа також може підтримати цей процес" - зазначили у Європейській раді.

Раніше лідерів Вірменії та Азербайджану у Сочі прийняв президент РФ Владімір Путін.

Оголошення глави Євроради Шарля Мішеля про зустріч лідерів Азербайджану та Вірменії з’явилося лише через кілька днів після поновлення військових зіткнень між давніми ворогами. Вірменські офіційні особи заявили, що щонайменше 15 їхніх солдатів загинули в боях.

Детальніше про це - у статті Війна на день: як Баку та Єреван розморозили збройний конфлікт на Кавказі.

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