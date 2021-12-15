ЕС поможет Армении и Азербайджану в делимитации и демаркации границ

Брюссель предоставит экспертную и техническую помощь в делимитации и демаркации границы между Арменией и Азербайджаном.

Об этом шла речь во время встречи президента Европейского совета Шарля Мишеля с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьером Армении Николом Пашиняном, сообщает "Европейская правда".

Как отмечается, во время встречи Алиев и Пашинян согласились, что в контексте запланированного начала переговоров о делимитации и демаркации государственной границы между Арменией и Азербайджаном необходимо будет предпринять дальнейшие ощутимые шаги для снижения напряженности на местах для создания благоприятной атмосферы для переговоров.

В свою очередь Шарль Мишель призвал и Ереван, и Баку активно действовать и работать в направлении деэскалации.

"Он подчеркнул, что обеспечение надлежащего разведения сил является важным элементом предотвращения инцидентов. ЕС предоставит экспертную миссию/консультативную группу для поддержки вопросов делимитации границы и демаркации путем предоставления технической помощи обеим странам", - сообщили в Европейском совете.

Мишель также отметил важность восстановления коммуникационной инфраструктуры между Арменией и Азербайджаном в частности и Южным Кавказом в более широком плане.

Было согласовано продолжить восстановление железнодорожных линий с механизмами пограничного и таможенного контроля на основе принципа взаимности.

"ЕС готов поддерживать развитие связей в соответствии со своим экономическим и инвестиционным планом. Предложенная экономическая консультативная платформа также может поддержать этот процесс", - отметили в Европейском совете.

Ранее лидеров Армении и Азербайджана в Сочи принял президент РФ Владимир Путин.

Объявление главы Евросовета Шарля Мишеля о встрече лидеров Азербайджана и Армении появилось спустя несколько дней после возобновления военных столкновений между давними врагами. Армянские официальные лица заявили, что, по меньшей мере, 15 их солдат погибли в боях.

Подробнее об этом - в статье Война на день: как Баку и Ереван разморозили вооруженный конфликт на Кавказе.

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