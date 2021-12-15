Болгарія продовжує блокувати переговори про вступ в ЄС Північної Македонії і Албанії

Міністри закордонних справ ЄС і європейських справ у вівторок знову не змогли встановити дату і не вказали конкретних часових рамок початку переговорів про вступ до Євросоюзу Албанії і Північної Македонії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Balkan Insight.

"Рада з нетерпінням очікує проведення першої міжурядової конференції [з Албанією та Північною Македонією] якнайшвидше", – йдеться у нечітко сформульованих висновках щодо розширення Ради з загальних питань у вівторок, яка відбулася напередодні засідання Європейської ради у четвер.

Знову ж таки, головною причиною затримки, другий рік поспіль, була блокада Болгарією шляху Північної Македонії до ЄС через невирішену суперечку щодо історії та ідентичності.

Софія наполягає на тому, щоб Скоп'є визнало фактичну болгарську ідентичність, яка зосереджена на твердженнях, що македонська ідентичність і мова мають болгарське походження.

Болгарія заявила, що ще не готова зняти блокаду Скоп’є, натомість запропонувавши розділити процеси Північної Македонії та Албанії, щоб принаймні Албанія могла рухатися вперед.

Але в Раді ЄС переважала думка, що дві країни мають прогресувати як частина одного пакету.

Тим часом зміна режиму в Софії дає Північній Македонії певну надію.

Новий прем’єр-міністр Болгарії Кирил Петков, який вступив на посаду в понеділок, заявив британській Financial Times у вівторок, що він хоче відновити застарілі переговори з Північною Македонією, які можуть призвести до прориву протягом наступних шести місяців.

Петков додав, що його мета полягає в тому, щоб Болгарія нарешті зняла свою блокаду і приєдналася до інших країн ЄС, коли мова заходить про процес розширення Євросоюзу.

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