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Фінляндія вимагатиме у прибулих з-за меж ЄС негативний коронатест

Середа, 15 грудня 2021, 14:59

З 21 грудня прибулі до Фінляндії з-за меж ЄС і Шенгенської зони повинні будуть пред'явити негативний тест на коронавірус. 

Таку пропозицію внесло в уряд МВС Фінляндії, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

Відповідно до пропозиції, всі пасажири не залежно від статусу вакцинації, які прибувають до Фінляндії з-за меж ЄС та Шенгенської зони, повинні будуть подати довідку про негативний результат коронатесту. Нове правило набуде чинності 21 грудня.

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Тест необхідно буде пройти до прибуття до Фінляндії.

Вимогу запровадять через поширення нового штаму коронавірусу "Омікрон".

73% або близько 4 млн фінів отримали дві дози вакцини. При цьому 82,9% осіб, старших 12 років, були щеплені двічі.

Нагадаємо, низка країн ЄС посилили карантинні обмеження на тлі появи нового штаму "Омікрон". Норвегія, наприклад, заборонить продаж алкоголю у закладах харчування.

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Фінляндія Коронавірус
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