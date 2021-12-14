Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Норвегія заборонить продаж алкоголю в ресторанах і барах для боротьби з епідемією

Вівторок, 14 грудня 2021, 14:57

Норвегія у рамках заходів для стримування епідемії коронавірусу і поширення штаму "Омікрон" заборонить продаж алкоголю у закладах харчування.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє The Local.

"Захворюваність в країні швидко зростає, а тепер ми ще й маємо нові дані про штам "Омікрон" і наскільки швидко він може поширюватися. Ситуація стала більш серйозною і тому потребує суворіших заходів", - заявив прем’єр Йонас Гар Стьоре. 

З 15 грудня буде заборонено продаж алкоголю у закладах харчування та клубах. Також запроваджуються додаткові обмеження у школах, компанії просять за можливості переводити працівників на дистанційну роботу. 

Громадянам рекомендується обмежити контакти й перебування у публічних місцях, уникати користування громадським транспортом.

Планується, що  ці заходи будуть діяти чотири тижні. 

Норвегія почала посилювати заходи для стримування епідемії ще минулого тижня, запровадивши правила і рекомендації щодо зустрічей вдома, роботи закладів та проведення масових заходів. Серед іншого, заклади харчування, перукарні та деякі інші повинні записувати контакти клієнтів, у публічних просторах і транспорті рекомендували носити маски й дотримуватся дистанції, спортзали й басейни попросили обмежити кількість учасників групових занять.

Норвегія за кількістю підтверджених випадків штаму "Омікрон" залишається на першому місці у континентальній Європі, відомо вже про 958 хворих, пише Politico

За прогнозом Інституту громадського здоров’я, штам "Омікрон" вже у грудні суттєво збільшить кількість випадків зараження та госпіталізацій. Вважається, що за найгіршим сценарієм, без заходів стримування, країна з населенням близько 5,3 млн може вийти на показники понад 100 000 заражень щодоби. 

Норвегія днями зареєструвала нові максимуми заражень за увесь час пандемії - понад 6000 за добу. Показники госпіталізацій поки не зростають. 

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Норвегія Коронавірус
powered by lun.ua

Статті

Сказати "ні" Путіну: п’ять заперечень до поради міністра Кулеби Заходу

Кремль завжди знаходить для своїх дій і політичне, і псевдоправове виправдання, незалежно від наявності "приводу" для агресії.
14 грудня 2021 — Данило Лубківський, Директор Київського безпекового форуму

Шанс на "зелене" лідерство: як Україна адаптується до нових кліматичних вимог ЄС

Наскільки успішною є Україна у процесі зеленої трансформації? І які кліматичні питання були пріоритетними у стосунках з ЄС?
14 грудня 2021 — Наталія Андрусевич, для Європейської правди

Шлях до нової війни: чому Балкани, за "допомогою РФ, знову стають гарячою точкою Європи

Перегляд кордонів на Балканах навряд чи буде безкровним. Проте запобігти такому сценарію стає все складніше. Особливо після демаршу Республіки Сербської.
13 грудня 2021 — Юрій Панченко, Наталя Іщенко