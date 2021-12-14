Норвегія заборонить продаж алкоголю в ресторанах і барах для боротьби з епідемією

Норвегія у рамках заходів для стримування епідемії коронавірусу і поширення штаму "Омікрон" заборонить продаж алкоголю у закладах харчування.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє The Local.

"Захворюваність в країні швидко зростає, а тепер ми ще й маємо нові дані про штам "Омікрон" і наскільки швидко він може поширюватися. Ситуація стала більш серйозною і тому потребує суворіших заходів", - заявив прем’єр Йонас Гар Стьоре.

З 15 грудня буде заборонено продаж алкоголю у закладах харчування та клубах. Також запроваджуються додаткові обмеження у школах, компанії просять за можливості переводити працівників на дистанційну роботу.

Громадянам рекомендується обмежити контакти й перебування у публічних місцях, уникати користування громадським транспортом.

Планується, що ці заходи будуть діяти чотири тижні.

Норвегія почала посилювати заходи для стримування епідемії ще минулого тижня, запровадивши правила і рекомендації щодо зустрічей вдома, роботи закладів та проведення масових заходів. Серед іншого, заклади харчування, перукарні та деякі інші повинні записувати контакти клієнтів, у публічних просторах і транспорті рекомендували носити маски й дотримуватся дистанції, спортзали й басейни попросили обмежити кількість учасників групових занять.

Норвегія за кількістю підтверджених випадків штаму "Омікрон" залишається на першому місці у континентальній Європі, відомо вже про 958 хворих, пише Politico.

За прогнозом Інституту громадського здоров’я, штам "Омікрон" вже у грудні суттєво збільшить кількість випадків зараження та госпіталізацій. Вважається, що за найгіршим сценарієм, без заходів стримування, країна з населенням близько 5,3 млн може вийти на показники понад 100 000 заражень щодоби.

Норвегія днями зареєструвала нові максимуми заражень за увесь час пандемії - понад 6000 за добу. Показники госпіталізацій поки не зростають.