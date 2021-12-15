Финляндия будет требовать у прибывших из-за пределов ЕС негативный тест на COVID-19

С 21 декабря прибывшие в Финляндию из-за пределов ЕС и Шенгенской зоны должны будут предъявить негативный тест на коронавирус.

Такое предложение внесло в правительство МВД Финляндии, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

Согласно предложению, все пассажиры не зависимо от статуса вакцинации, прибывающих в Финляндию из-за пределов ЕС и Шенгенской зоны, должны будут предоставить справку о негативном результате теста. Новое правило вступит в силу 21 декабря.

Тест предстоит пройти до прибытия в Финляндию.

Требование внедрят из-за распространения нового штамма коронавируса "Омикрон".

73% или около 4 млн финнов получили две дозы вакцины. При этом 82,9% лиц старше 12 лет были привиты дважды.

Напомним, ряд стран ЕС ужесточили карантинные ограничения на фоне появления нового штамма "Омикрон". Норвегия, к примеру, запретит продажу алкоголя в заведениях питания.

Подписывайтесь на Telegram-канал "Европа тут" с самым интересным от ЕвроПравды.