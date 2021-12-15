В уряді Литви не буде відставок через транзит добрив з Білорусі

Прем’єрка Литви вирішила не приймати відставку двох міністрів та зберегти уряд у нинішньому складі на тлі скандалу через продовження транзиту добрив підсанкційного "Білоруськалію" через Литву.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в публікації Delfi.

Уряд Литви продовжить роботу в колишньому складі, міністри закордонних справ та транспорту Габріелюс Ландсбергіс та Марюс Скуодіс залишаться на посадах, заявила глава литовського уряду Інгріда Шимоніте.

"Двоє членів уряду подали мені заяви про відставку, щоб взяти на себе провину… Я ціную готовність міністрів прийняти відповідальність, але не можу з цим погодитись.

Не тільки тому, що, як з'ясувалося, міністерствам довелося діяти в умовах отримання не всієї інформації, а й тому, що найменш ризикований для держави шлях відмови від перевезення вантажів ще треба визначити, а відставки цьому не допоможуть", - зазначила Шимоніте.

Раніше міністри транспорту та закордонних справ Литви подали заяви про відставку після того, як після набуття санкцій США проти білоруського підприємства "Біларуськалій" транзит білоруських добрив продовжився.

В уряді Литви заявили, що збираються розірвати договір між "Литовськими залізницями" та "Білоруськалієм", але що санкції США напряму не поширюються на транзит добрив через Литву.

У литовській залізниці повідомили, що отримали від "Білоруськалію" передплату, яка покриває транспортування у грудні й частково січні, та що в уряді знали про це.

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