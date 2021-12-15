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В правительстве Литвы не будет отставок из-за транзита удобрений из Беларуси

Среда, 15 декабря 2021, 19:18

Премьер Литвы решила не принимать отставку двух министров и сохранить правительство в нынешнем составе на фоне скандала из-за продолжения транзита удобрений подсанкционного "Беларуськалия" через Литву.

Как сообщает "Европейская правда", об этом идет речь в публикации Delfi.

Правительство Литвы продолжит работу в прежнем составе, министры иностранных дел и транспорта Габриелюс Ландсбергис и Марюс Скуодис останутся на должностях, заявила глава литовского правительства Ингрида Шимоните.

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"Два члена правительства подали мне заявления об отставке, чтобы взять на себя вину… Я ценю готовность министров принять ответственность, но не могу с этим согласиться.

Не только потому, что, как выяснилось, министерствам пришлось действовать в условиях получения не всей информации, но и потому, что менее рискованный для государства путь отказа от перевозки грузов еще предстоит определить, а отставки этому не помогут", - отметила Шимоните.

Ранее министры транспорта и иностранных дел Литвы подали заявления об отставке после того, как после начала действия санкций США против белорусского предприятия "Беларуськалий" транзит белорусских удобрений продолжился.

В правительстве Литвы заявили, что собираются расторгнуть договор между "Литовскими железными дорогами" и "Беларуськалием", но что санкции США напрямую не распространяются на транзит удобрений через Литву.

В литовской железной дороге сообщили, что получили от "Беларуськалия" предоплату, которая покрывает транспортировку в декабре и частично январе, и что в правительстве знали об этом.

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Литва Беларусь санкции
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