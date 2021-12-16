Британія зареєструвала новий максимум заражень коронавірусом: майже 80 тисяч за добу

В Британії у середу 15 грудня повідомили про майже 80 тисяч заражень коронавірусом за добу, що є найвищим показником за увесь час епідемії.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Associated Press.

За добу зареєстрували 78610 нових хворих. Це на 16% більше, ніж попередній британський максимум, зарестрований у січні 2021 року. Нагадаємо, населення країни - 67,2 млн. Майже 82% британців у віці від 12 років щеплені від коронавірусу двома дозами.

Головний лікар Англії Кріс Вітті зазначив, що ситуація ймовірно і далі погіршуватиметься через сукупність факторів - стрімке поширення штаму "Омікрон", триваюча циркуляція штаму "Дельта", який також заразніший за попередні, та наближення святкового періоду.

Припускають, що у Лондоні штам "Омікрон" вже стає домінуючим.

"Є речі, яких ми (про "Омікрон") поки не знаємо. Але те, що ми знаємо, вже погано, передусім - швидкість, з якою він поширюється. Це абсолютно феноменальні темпи", - заявив Вітті.

Він закликав людей бути обережними на свята і обмежувати контакти. "Боюся, через "Омікрон" ми побачимо зростання кількості госпіталізацій, у тому числі в реанімації… Наскільки значним буде це зростання - стане зрозуміло невдовзі після Різдва", - сказав головний лікар.

Нагадаємо, в неділю прем’єр Борис Джонсон попередив громадян, що країні загрожує масштабна хвиля епідемії через штам "Омікрон" і закликав негайно щепитися підсилюючими дозами вакцини всіх, у кого з часу останньої дози минуло понад 3 місяці.

В понеділок біля багатьох пунктів вакцинації спостерігали багатогодинні черги, а сайт Нацсистеми здоров’я не витримував напливу реєстрацій на щеплення. В уряді хочуть днями розгорнути ще тисячі нових пунктів, щоб всі британці мали можливість отримати свою підсилюючу дозу до кінця року.

Також цього тижня в Англії почали діяти жорсткіші обмеження - вимога ковід-сертифікату чи негативного тесту для допуску на великі масові заходи та масковий режим у приміщеннях.

Варто зазначити, що смертність серед хворих на коронавірус зараз в рази нижча, ніж взимку 2020-2021 року, коли кампанія щеплень тільки починалася. Для прикладу, за минулу добу в Британії померли 165 пацієнтів, тоді як зі схожою кількістю заражень у січні одного дня зареєстрували 1820 смертей.

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