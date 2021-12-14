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Вакцинаційний аншлаг у Британії: пів мільйона записів на щеплення за день і черги на 5 годин

Вівторок, 14 грудня 2021, 09:43

Після попередження про загрозу масштабної хвилі епідемії коронавірусу через поширення штаму "Омікрон" і запрошення щепитися підсилювальною дозою британці масово почали записуватися у центри вакцинації, а біля деяких центрів, які дозволяють прийти без попереднього запису, виникли довгі черги. 

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє BBC. 

Прем’єр Борис Джонсон заявив, що за понеділок на щеплення підсилюючою дозою записалися понад 500 000 британців. 

Сайт Нацслужби здоров’я не справлявся з навантаженням, надходили численні повідомлення, що люди не можуть записатись з кількох спроб. 

Перед пунктами щеплення виникли великі черги, місцями чекати доводилося до 5 годин. 

 

В уряді просять про волонтерську допомогу, щоб країна могла масово провести вакцинацію підсилюючими дозами у стислі терміни, та пообіцяли з наступного тижня розгорнути ще сотні нових пунктів щеплення та мобільних бригад. 

 

Нагадаємо, Борис Джонсон у неділю в телезверненні попередив британців про наближення "припливної хвилі" епідемії коронавірусу у зв’язку з тим, що на острові вже почав поширюватися штам "Омікрон", і закликав прийти на щеплення підсилюючою дозою. Її рекомендують зробити всім, у кого другої дози минуло більше трьох місяців.

 

Також у понеділок стало відомо про першу підтверджену смерть пацієнта з коронавірусом, у якого хворобу спричинив штам "Омікрон".

9 грудня Джонсон оголосив перехід країни до "плану Б" протидії епідемії, що означає повернення частини карантинних обмежень, але центральною частиною плану є вакцинація підсилюючими дозами.

В уряді хочуть запропонувати їх усьому дорослому населенню до кінця року. З понеділка запис на щеплення бустерними дозами відкритий для людей від 30 років, для групи 18-29 така можливість з’явиться з середи. Щоб досягти цієї мети, потрібно робити 1 млн щеплень за день. 

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Велика Британія Коронавірус Вакцини
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