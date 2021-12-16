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Греция изменила правила въезда: с воскресенья ПЦР-тест требуется от всех путешественников

Четверг, 16 декабря 2021, 12:07

С 19 декабря для въезда в Грецию всем путешественникам необходимо будет предоставить отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, сделанный не ранее 48 часов до въезда.

Об этом идет речь в объявлении Министерства здравоохранения Греции от 15 декабря, пишет "Европейская правда".

"В рамках усилий по сдерживанию пандемии COVID-19 страна будет принимать путешественников из всех стран с предоставлением негативного ПЦР-теста, не давнее 48 часов", - отмечают в сообщении.

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Как следует из этой информации, тест нужно будет делать независимо от прививки от коронавируса или недавно перенесенной болезни.

Новое правило должно начать действовать с 6 часов воскресенья, 19 декабря.

На интерактивной карте МИД пока не разместили обновления с деталями по новым правилам.

Напомним, до анонсированных изменений от путешественников требовалось заполнить перед приездом специальную форму, а также предоставить справку о прививках, перенесенной болезни или негативный тест, и по прибытии сдать экспресс-тест.

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