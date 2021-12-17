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Австрія на Різдво та Новий рік послабить обмеження для невакцинованих

П'ятниця, 17 грудня 2021, 13:30

Австрія на Різдво та новорічний вечір послабить звичайні обмеження для громадян, які не мають щеплення від коронавірусу.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ORF, про це на брифінгу оголосив міністр охорони здоров’я Вольфганг Мюкштайн. 

"Потрібно уможливити святкування Різдва разом з родиною", - сказав міністр. 

24-26 грудня та 31 січня будуть дозволені зустрічі в приватних помешканнях за участі до 10 людей, незалежно від наявності щеплення. Компанії до 25 осіб дозволено збирати лише за умови, що всі гості або вакциновані, або нещодавно перехворіли. 

На додачу, у новорічний вечір не діятиме обмеження про закриття ресторанів об 11 годині вечора. 

Нагадаємо, Австрія через сплеск епідемії запроваджувала загальний локдаун на три тижні, після чого найжорсткіші обмеження продовжили діяти для тих, хто не щеплений від коронавірусу.

Міністр не став давати чіткої відповіді, чи чекати у січні нового загального локдауну через поширення штаму "Омікрон", але сказав, що не може виключати цього. 

Як відомо, Австрія поки залишається єдиною країною Європи, яка вирішила зробити вакцинацію від коронавірусу обов’язковою - з 1 лютого.

Останні двоє вихідних у Відні пройшли великі демонстрації противників обов’язкової вакцинації та критиків політики уряду щодо боротьби з епідемією. Протести підтримує ультраправа Австрійська партія Свободи (FPÖ). 

Читайте детальніше: Вакцинуйся або плати: як Австрія першою в ЄС впроваджуватиме обов'язкове щеплення.

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Австрія Коронавірус
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