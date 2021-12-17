Австрия на Рождество и Новый год ослабит ограничения для невакцинированных

Австрия на Рождество и новогодний вечер ослабит обычные ограничения для граждан, не имеющих прививки от коронавируса.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ORF, об этом на брифинге объявил министр здравоохранения Вольфганг Мюкштайн.

"Нужно сделать возможным празднование Рождества вместе с семьей", - сказал министр.

24-26 декабря и 31 января будут разрешены встречи в частных помещениях с участием до 10 человек, независимо от прививки. Компании до 25 человек разрешено собирать только при условии, что все гости либо вакцинированы, либо недавно переболели.

К тому же в новогодний вечер не будет действовать ограничение о закрытии ресторанов до 23:00.

Напомним, Австрия из-за всплеска эпидемии вводила общий локдаун на три недели, после чего жесткие ограничения продолжили действовать для тех, кто не привит от коронавируса.

Министр не стал давать четкого ответа, ожидать ли в январе нового общего локдауна из-за распространения штамма "Омикрон", но сказал, что не может исключать этого.

Как известно, Австрия пока остается единственной страной Европы, решившей сделать вакцинацию от коронавируса обязательной – с 1 февраля.

Последние два выходных в Вене прошли крупные демонстрации противников обязательной вакцинации и критиков политики правительства по борьбе с эпидемией. Протесты поддерживает ультраправая Австрийская партия свободы (FPÖ).

Читайте подробнее: Вакцинируйся или плати: как Австрия первой в ЕС будет внедрять обязательную прививку.

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