Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Понад 40 тисяч людей вийшли у Відні проти обов'язкової вакцинації і локдауну

фото
Субота, 11 грудня 2021, 17:10

Близько 44 тисяч людей вийшли у суботу на головну площі Відня проти недавніх урядових заходів щодо Covid-19 та обов’язкової вакцинації з лютого. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише австрійське видання OE24.

За даними поліції, близько 44 000 учасників зібрались на протест, до якого також закликала ультраправа Австрійська партія Свободи (FPÖ). 

 
Фото: АРА

Численні гасла на банерах, щитах чи наліпках стосувалися обов’язковій вакцинації, яку учасники однозначно відкидали. Була також вимога "Руки геть від наших дітей".

Для акустичного привернення уваги до проблеми використовувалися свистки та барабани. Неодноразово скандували "Ми — люди", гучномовців також пролунав "Новий гімн свободи".

Лідер FPÖ Герберт Кікль виступив перед протестувальниками з різкою критикою дій влади в другій половині дня. Він сказав, що уряд пропонує карикатуру на свободу, розкритикував локдаун і обов’язкову вакцинацію.

Минулого тижня понад 40 тисяч людей прийшли до центру Відня, щоб протестувати проти коронавірусних заходів.

Австрія стала першою країною-членом Європейського Союзу, яка оголосила загальну вимогу вакцинації від коронавірусу. Вона стартує з лютого.

Читайте детальніше: Вакцинуйся або плати: як Австрія першою в ЄС впроваджуватиме обов'язкове щеплення.

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Австрія Коронавірус Карантин Вакцини
powered by lun.ua

Статті

Талібан та Крим: що стоїть за підтримкою російської анексії урядом талібів

Згадки про Крим були потрібні уряду талібів для погроз на адресу сусіднього Пакистану, війна з яким поступово стає неминучою.
10 грудня 2021 — Сергій Данилов, для Європейської правди

Підтримка та санкції: як Джо Байден планує просувати демократію у світі

Саміт задля розвитку демократій є частиною передвиборчих обіцянок Джо Байдена, а після подій 6 січня він став необхідністю також для США. 
10 грудня 2021 — Світлана Ковальчук, для Європейської правди

Ердоган під тиском проблем: чому турецька влада стрімко втрачає популярність

Обвал національної валюти, інфляція, яка може сягати 58%, протести та падіння рейтингів влади. Все це – про виклики, які постали перед Туреччиною.
9 грудня 2021 — Євгенія Габер, Юрій Панченко