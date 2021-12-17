Данія анонсувала нові обмеження після максимуму нових випадків коронавірусу

Прем’єрка Данії Метте Фредеріксен оголосила про нові обмеження з метою стримати поширення коронавірусу і його нового штаму "Омікрон".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

"За рекордно короткий термін правила гри знову були змінені", – сказала Метте Фредеріксен, зазначивши, що зараження "Омікроном" зараз складають п’яту частину усіх нових випадків.

Нові обмеження, які потребують схвалення парламенту, передбачають закриття таких місць, як театри, кінотеатри, парки розваг і конференц-центри.

Уряд також запропонував заборонити подачу алкоголю після 22.00 і закликав данців обмежити свої соціальні контакти.

За словами міністра охорони здоров’я, наразі в Данії зареєстровано 11 559 випадків зараження "Омікроном". У п’ятницю загальне число заражених за добу побило черговий рекорд: було зареєстровано 11 194 нових.

Однак рівень смертності та госпіталізації все ще мають набагато нижчий рівень, ніж був рік тому. Загальна кількість померлих у Данії становить 3054 людини.

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