Дания анонсировала новые ограничения после максимума новых случаев коронавируса

Премьер Дании Метте Фредериксен объявила о новых ограничениях с целью сдержать распространение коронавируса и его нового штамма "Омикрон".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

"За рекордно короткий срок правила игры снова были изменены", – сказала Фредериксен, отметив, что заражение "Омикроном" сейчас составляет пятую часть всех новых случаев.

Новые ограничения, требующие одобрения парламента, предполагают закрытие таких мест, как театры, кинотеатры, парки развлечений и конференц-центры.

Правительство также предложило запретить подачу алкоголя после 22.00 и призвало датчан ограничить свои социальные контакты.

По словам министра здравоохранения, в настоящее время в Дании зарегистрировано 11 559 случаев заражения "Омикроном". В пятницу общее число зараженных за сутки побило очередной рекорд: было зарегистрировано 11 194 новых.

Однако уровень смертности и госпитализации все еще гораздо ниже того уровня, который был год назад. Общее число умерших в Дании составляет 3054 человек.

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