Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

У Парижі скасували новорічний салют через посилення епідемії

Субота, 18 грудня 2021, 11:36

Традиційний салют, який проводиться 31 грудня в Парижі, скасовано.

Про це повідомила мерія Парижа, пише "Європейська правда" з посиланням на канал BFMTV.

 У п'ятницю під час пресконференції прем’єр Франції Жан Кастекс заявив, що попросив мерів відмовитися від новорічних святкувань через відновлення епідемії в країні.

"Місто Париж у відповідь на заклик уряду,штабу поліції та органів охорони здоров’я повідомляє, що урочистості 31 грудня на Єлисейських полях не відбудуться. DJset французьких музикантів та феєрверк-шоу, на жаль, не відбудуться", – повідомили у мерії Парижа.

"Ми сподіваємося, що 2022 рік дозволить нам відсвяткувати щасливі моменти разом, а тим часом бажаємо вам розділити з близькими чудові святкування закінчення року", – додали у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що прем’єри німецьких земель і федеральний уряд домовилися цього року також заборонити новорічні феєрверки у зв’язку з епідемією коронавірусу.

Величезна кількість універмагів і супермаркетів в Німеччині продають феєрверки з 29 по 31 грудня кожного року. Феєрверки соціально прийнятні тільки в цей період.

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Франція
powered by lun.ua

Статті

Путін на всю голову: чому російський ультиматум НАТО є доброю новиною для України

Гібридна, (енергетична, транзитна тощо) агресія проти України та ЄС - цілком реальна. Включно із новим перекриттям газу.
17 грудня 2021 — Сергій Сидоренко, Європейська правда

Нові ляпаси Росії: що увійшло до посиленої кримської резолюції ООН

Ми є реалістами і розуміємо, що заклики, занепокоєння і навіть засудження в тексті резолюцій не є інструментами примусу для РФ. 
17 грудня 2021 — Тетяна Печончик, Ольга Матюшина, Центр прав людини ZMINA

Напад на Капітолій: що виявило слідство і як захищається Дональд Трамп

Чи достатньо зібрано доказів, щоб стверджувати про причетність попереднього президента США до спроби захоплення влади?
17 грудня 2021 — Світлана Ковальчук, для Європейської правди