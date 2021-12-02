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У Німеччині другий рік поспіль заборонять новорічні феєрверки через коронавірус

Четвер, 2 грудня 2021, 16:42

Прем’єри німецьких земель і федеральний уряд домовилися цього року також заборонити новорічні феєрверки у зв’язку з епідемією коронавірусу.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Spiegel. 

Передбачається, що перед Новим роком заборонять продаж феєрверків і петард, а також буде заборонено запускати феєрверки у популярних місцях. 

Для компаній-виробників планують компенсацію за недоотриманий прибуток внаслідок цього рішення.

У минулому році Німеччина вже забороняла продаж феєрверків перед Новим роком. Це аргументували необхідністю захистити медичну систему від додаткового перевантаження, у тому числі через те, що люди нерідко травмуються під час запуску феєрверків і це додатковий привід збиратися компаніями. 

Величезна кількість універмагів і супермаркетів в Німеччині продають феєрверки з 29 по 31 грудня кожного року. Феєрверки соціально прийнятні тільки в цей період.

Але дискусії про цю традицію не нові. У 2019 році газета Redaktionsnetzwerk Deutschland опублікувала опитування, в якому 57% німецьких громадян, опитаних YouGov, висловилися за заборону феєрверків наприкінці року. 36% були проти заборони, а 7% - не визначилися.

Як вже повідомлялося, у четвер прем’єри земель, Ангела Меркель та майбутній канцлер Олаф Шольц мають домовитись про пакет заходів для стримування епідемії. 

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Німеччина Коронавірус
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