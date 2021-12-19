Нідерланди запровадили загальний локдаун до середини січня

У Нідерландах почався перший день загального локдауну для протидії епідемії коронавірусу, що триватиме до 14 січня.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє NOS.

Уряд анонсував жорсткі заходи вдень у суботу, пояснивши, що це необхідно через дуже стрімке поширення штаму "Омікрон".

На майже місяць закривають більшість закладів, які не є життєво необхідними - ресторани, театри, зоопарки, музеї, магазини одягу, меблів тощо. Ресторани можуть працювати на доставку і самовивіз, як і закриті магазини. Водночас, дозволяють і далі працювати бібліотекам, автомагазинам та приватним медичним практикам, також будуть дозволені індивідуальні заняття у басейні.

Вдома офіційно дозволено збиратися в гості не більш ніж удвох, замість чотирьох, як раніше - не рахуючи дітей віком до 13 років. Виняток передбачений лише на Різдво і Новий рік - до чотирьох гостей. Надворі запровадили ті самі правила.

Спортивні змагання професійного рівня будуть проводитися, але без публіки.

Протягом останнього місяця Нідерланди зафіксували найвищі добові показники заражень за увесь час епідемії - понад 20-23 тисячі нових хворих, при тому, що населення країни складає 17,4 млн. Втім, уряд не одразу пішов на радикальне посилення обмежень для всього населення. Минулого тижня щоденний приріст заражень вже почав спадати.