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Укр / Рус

Нидерланды ввели общий локдаун до середины января

Воскресенье, 19 декабря 2021, 10:30

В Нидерландах начался первый день общего локдауна для противодействия эпидемии коронавируса, который продлится до 14 января.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает NOS. Правительство анонсировало жесткие меры днем ​​в субботу, объяснив, что это необходимо из-за очень стремительного распространения штамма "Омикрон".

На почти месяц закрывают большинство заведений, которые не жизненно необходимы - рестораны, театры, зоопарки, музеи, магазины одежды, мебели и т.д. Рестораны могут работать на доставку и самовывоз, как и закрытые магазины. В то же время, разрешают и дальше работать библиотекам, автомагазинам и частным медицинским практикам, также будут разрешены индивидуальные занятия в бассейне.

Дома официально разрешено собираться в гости не более чем вдвоем, вместо четырех, как раньше – не считая детей в возрасте до 13 лет. Исключение предусмотрено только на Рождество и Новый год – до четырех гостей. Для встреч на улице ввели те же правила.

Спортивные соревнования профессионального уровня будут проводиться, но без публики.

В течение последнего месяца Нидерланды зафиксировали самые высокие суточные показатели заражений за все время эпидемии - более 20-23 тысяч новых больных (население страны - 17,4 млн), однако правительство не сразу пошло на радикальное усиление ограничений для всего населения. На прошлой неделе ежедневный прирост заражений уже начал спадать.

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Нидерланды Коронавирус
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