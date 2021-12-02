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Укр / Рус

В Германии второй год подряд запретят новогодние фейерверки из-за пандемии

Четверг, 2 декабря 2021, 16:42

Премьеры немецких земель и федеральное правительство договорились в этом году запретить новогодние фейерверки в связи с эпидемией коронавируса.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Spiegel.

Предполагается, что перед Новым годом запретят продажу фейерверков и петард, а также будет запрещено запускать фейерверки в популярных местах.

Для компаний-производителей планируют компенсацию за недополученную прибыль в результате этого решения.

В прошлом году Германия уже запрещала продажу фейерверков перед Новым годом. Это аргументировали необходимостью уберечь медицинскую систему от дополнительной перегрузки, в том числе из-за того, что люди нередко травмируются при запуске фейерверков и это дополнительный повод собираться компаниями.

Множество универмагов и супермаркетов в Германии продают фейерверки с 29 по 31 декабря каждого года. Фейерверки социально приемлемы только в этот период.

Но дискуссии об этой традиции не новы. В 2019 году газета Redaktionsnetzwerk Deutschland опубликовала опрос, в котором 57% немецких граждан, опрошенных YouGov, высказались за запрет фейерверков в конце года. 36% были против запрета, а 7% – не определились.

Как уже сообщалось, в четверг премьеры земель, Ангела Меркель и будущий канцлер Олаф Шольц должны договориться о пакете мер по сдерживанию эпидемии.

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