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Канцлер Австрії заявив, що піде у відставку

Четвер, 2 грудня 2021, 19:13

Канцлер Австрії Олександр Шалленберг заявив у четвер, що піде у відставку, як тільки його консервативна Народна партія погодиться із призначенням  наступного лідера замість Себастьяна Курца.

Про це пише Kurier, повідомляє "Європейська правда".

"Я твердо впевнений, що обидві посади – глави уряду та лідера Народної партії, яка набрала найбільшу кількість голосів, – скоро знову має зайняти одна і та людина", – заявив Шалленберг.

Він обіймає посаду канцлера 52 дні. Шалленберг раніше керував Міністерством закордонних справ, а у жовтні змінив Курца на чолі уряду.

Курц у четвер оголосив, що йде з посади лідера партії і взагалі із політики на тлі корупційного розслідування.

Імовірним кандидатом на посаду канцлера є нинішній глава МВС Карл Негаммер.

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Австрія
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