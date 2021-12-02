Канцлер Австрии заявил, что уйдет в отставку

Канцлер Австрии Александр Шалленберг заявил в четверг, что уйдет в отставку, как только его консервативная Народная партия согласится с назначением своего следующего лидера вместо Себастьяна Курца.

Об этом пишет Kurier, сообщает "Европейская правда".

"Я твердо уверен, что обе должности - главы правительства и лидера Народной партии, набравшей наибольшее количество голосов, - скоро снова должен занять один и тот же человек", - заявил ", - Шалленберга.

Он занимает должность канцлера 52 дня. Шалленберг ранее руководил Министерством иностранніх дел, а в октябре сменила Курца во главе правительства.

Курц в четверг объявил, что уходит с должности лидера партии и вообще из политики на фоне коррупционного расследования.

Вероятным кандидатом на должность канцлера является нынешний глава МВД Карл Нехаммер.

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