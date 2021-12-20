Прем’єра Британії упіймали за ще одним порушенням локдауну

Британська газета Guardian у неділю опублікувала зроблену під час локдауну у травні 2020 року фотографію прем'єр-міністра Бориса Джонсона та більше десятка людей, які п'ють вино в саду його резиденції.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Знімок, опублікований Guardian, зроблений у травні 2020 року, незабаром після того, як Джонсона виписали з лікарні, де він провів кілька ночей у реанімації з COVID-19.

На ньому зображено Джонсона з дружиною Керрі, яка, здається, тримає їхнього новонародженого сина, і ще двох людей за столом на терасі в саду Даунінг-стріт з сиром і вином.

Поруч стоїть інший стіл, а трохи подалі — велика група, що стоїть на траві навколо столу з пляшками вина.

Відповідаючи на запитання про фотографію, речник Даунінг-стріт сказав: "Робочі зустрічі часто відбуваються в саду Даунінг-стріт у літні місяці. З цієї нагоди відбулися збори персоналу після прес-конференції".

"Даунінг-стріт - це будинок прем'єр-міністра, а також його робоче місце. Дружина прем'єр-міністра живе там також і тому на законних підставах користується садом" – сказав він.

Газета повідомляє, що фотографією поділилися з нею після того, як минулого тижня офіс Джонсона заперечив, що відбувся соціальний захід, заявивши, що співробітники Даунінг-стріт працювали в саду вдень і ввечері.

У той день тодішній міністр охорони здоров’я Метт Хенкок провів пресконференцію, закликаючи людей дотримуватися правил і не використовувати гарну погоду на вихідних для спілкування в групах.

Як повідомлялося, Консервативна партія зазнала несподіваної поразки на довиборах до парламенту Великої Британії на тлі скандалу із ймовірно вечіркою в офісі прем’єр-міністра під час коронавірусних обмежень.

Джонсон зіткнувся із закликами до відставки від опозиції після скандалу із різдвяною вечіркою, яка могла бути під час карантину в грудні минулого року.