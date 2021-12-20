Премьера Британии поймали за еще одним нарушением локдауна

Британская газета Guardian в воскресенье опубликовала сделанную во время локдауна в мае 2020 года фотографию премьер-министра Бориса Джонсона и более десятка человек, пьющих вино в саду его резиденции.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Снимок, опубликованный Guardian, сделан в мае 2020 года, вскоре после того, как Джонсон был выписан из больницы, где он провел несколько ночей в реанимации с COVID-19.

На нем изображен Джонсон с женой Керри, которая, кажется, держит их новорожденного сына, и еще два человека за столом на террасе в саду Даунинг-стрит с сыром и вином.

Рядом стоит другой стол, а чуть подальше большая группа, стоящая на траве вокруг стола с бутылками вина.

Отвечая на вопрос о фотографии, спикер Даунинг-стрит сказал: "Рабочие встречи часто проходят в саду Даунинг-стрит в летние месяцы. По этому случаю состоялось собрание персонала после пресс-конференции".

"Даунинг-стрит – это дом премьер-министра, а также его рабочее место. Жена премьер-министра живет там также и потому на законных основаниях пользуется садом" – сказал он.

Газета сообщает, что фотографией поделились с ней после того, как на прошлой неделе офис Джонсона возразил, что состоялось социальное мероприятие, заявив, что сотрудники Даунинг-стрит работали в саду днем ​​и вечером.

В тот день тогдашний министр здравоохранения Мэтт Хэнкок провел пресс-конференцию, призывая людей соблюдать правила и не использовать хорошую погоду на выходных для общения в группах.

Как сообщалось, Консервативная партия потерпела неожиданное поражение на довыборах в парламент Великобритании на фоне скандала с вероятно вечеринкой в ​​офисе премьер-министра во время коронавирусных ограничений.

Джонсон столкнулся с призывами к отставке от оппозиции после скандала с рождественской вечеринкой, которая могла быть во время карантина в декабре прошлого года.