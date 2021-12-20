Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

В уряді Британії визначились з новим перемовником щодо Brexit

Понеділок, 20 грудня 2021, 11:23

На Даунінг-стріт оголосили, що колишнього перемовника щодо Brexit Девіда Фроста, який пішов у відставку, замінить чинна міністерка закордонних справ Ліз Трасс, поєднуючи цю роль з основними обов’язками.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Politico.

В уряді повідомили, що Елізабет Трасс стане співголовою партнерської ради та спільного комітету, що створені для нагляду за виконанням угоди про вихід Британії з ЄС, та стане головним перемовником з ЄС з приводу Протоколу щодо Північної Ірландії - болючої для Британії частини угоди про Brexit, яку Лондон хоче переглянути. 

Нагадаємо, до своєї нинішньої посади, на якій Ліз Трасс замінила Домініка Рааба, вона була міністеркою міжнародної торгівлі і, серед іншого, займалася підготовкою торговельних угод Британії для періоду після Brexit.

Трасс стала першим перемовником Британії щодо Brexit, який раніше відкрито підтримував позицію, що країні краще залишатися у ЄС. 

Як повідомлялося, попередній перемовник Британії Девід Фрост, за якого було підписано багатостраждальну торговельну угоду Британії з ЄС, заявив про свою відставку. Офіційно він назвав причиною незгоду з лінією уряду щодо низки не пов’язаних із Brexit питань, зокрема поверненням до обмежень для стримування епідемії коронавірусу.

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Brexit Велика Британія
powered by lun.ua

Статті

Геть від Меркель: як змінить партію ексканцлерки її головний критик

Як зміниться головна опозиційна партія Німеччини після перемоги Фрідріха Мерца – багаторічного критика курсу Ангели Меркель?
20 грудня 2021 — Віктор Савінок, для Європейської правди

Варшава втрачає союзників: навіщо Польща пішла на конфлікт із США

Польський Сейм у справжньому турборежимі схвалив скандальний закон про медіа, наслідком якого стане конфлікт із США.
20 грудня 2021 — Станіслав Желіховський, Юрій Панченко

Путін на всю голову: чому російський ультиматум НАТО є доброю новиною для України

Гібридна (енергетична, транзитна тощо) агресія проти України та ЄС - цілком реальна. Включно із новим перекриттям газу.
17 грудня 2021 — Сергій Сидоренко, Європейська правда