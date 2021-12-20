В уряді Британії визначились з новим перемовником щодо Brexit

На Даунінг-стріт оголосили, що колишнього перемовника щодо Brexit Девіда Фроста, який пішов у відставку, замінить чинна міністерка закордонних справ Ліз Трасс, поєднуючи цю роль з основними обов’язками.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Politico.

В уряді повідомили, що Елізабет Трасс стане співголовою партнерської ради та спільного комітету, що створені для нагляду за виконанням угоди про вихід Британії з ЄС, та стане головним перемовником з ЄС з приводу Протоколу щодо Північної Ірландії - болючої для Британії частини угоди про Brexit, яку Лондон хоче переглянути.

Нагадаємо, до своєї нинішньої посади, на якій Ліз Трасс замінила Домініка Рааба, вона була міністеркою міжнародної торгівлі і, серед іншого, займалася підготовкою торговельних угод Британії для періоду після Brexit.

Трасс стала першим перемовником Британії щодо Brexit, який раніше відкрито підтримував позицію, що країні краще залишатися у ЄС.

Як повідомлялося, попередній перемовник Британії Девід Фрост, за якого було підписано багатостраждальну торговельну угоду Британії з ЄС, заявив про свою відставку. Офіційно він назвав причиною незгоду з лінією уряду щодо низки не пов’язаних із Brexit питань, зокрема поверненням до обмежень для стримування епідемії коронавірусу.

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