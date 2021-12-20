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В правительстве Британии определились с новым переговорщиком по Brexit

Понедельник, 20 декабря 2021, 11:23

На Даунинг-стрит объявили, что ушедшего в отставку бывшего переговорщика по поводу Brexit Дэвида Фроста заменит действующий министр иностранных дел Лиз Трасс, совмещая эту роль с основными обязанностями.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Politico.

В правительстве сообщили, что Элизабет Трасс станет сопредседателем партнерского совета и совместного комитета, созданного для надзора за выполнением соглашения о выходе Британии из ЕС, и станет главным переговорщиком из ЕС по Протоколу по Северной Ирландии - болезненной для Британии части соглашения о Brexit, которую Лондон теперь хочет пересмотреть.

Напомним, до своей нынешней должности, на которой Лиз Трасс сменила Доминика Рааба, она являлась министром международной торговли и, среди прочего, занималась подготовкой торговых соглашений Британии для периода после Brexit.

Трасс стала первым переговорщиком Британии по поводу Brexit, ранее открыто поддерживавшем позицию, что стране лучше оставаться в ЕС.

Как сообщалось, предыдущий переговорщик Британии Дэвид Фрост, при котором было подписано торговое соглашение Британии с ЕС, заявил об отставке. Официально он назвал причиной несогласие с линией правительства относительно ряда не связанных с Brexit вопросов, в частности, возвращения к ограничениям для сдерживания эпидемии коронавируса.

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Brexit Великобритания
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